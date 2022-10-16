Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — сказал он.
Китайский лидер отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.
Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства в этот вопрос, заявил председатель КНР.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай «содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива».
Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы., заявил Си Цзиньпин.
«Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму», — заявил он.
По словам китайского лидера, КНР содействует построению международных отношений нового типа. Пекин активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления, сказал Си Цзиньпин, отметив особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.