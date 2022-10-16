Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
06:09 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: РИА "Новости"

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — сказал он.

Китайский лидер отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

О сепаратизме

Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства в этот вопрос, заявил председатель КНР.

Китай выступает решительно против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин также отметил, что Китай «содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива».

О политике грубой силы.

Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы., заявил Си Цзиньпин.

«Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму», — заявил он.

По словам китайского лидера, КНР содействует построению международных отношений нового типа. Пекин активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления, сказал Си Цзиньпин, отметив особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно"
Она способна поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 30 км
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта