Армия Израиля сообщила о столкновениях с палестинцами у города Наблус

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между военнослужащими Армии обороны Израиля и палестинцами произошли недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.
По ее данным, инцидент спровоцировало самодельное взрывное устройство, которое «было брошено из проезжающего автомобиля в сторону блокпоста израильских военных», однако не сдетонировало. После этого военнослужащие открыли огонь по автомобилю, из которого было брошено устройство, находившиеся в нем палестинцы поспешно скрылись с места происшествия. «В оставленном транспортном средстве было обнаружено еще одно взрывное устройство», — говорится в сообщении пресс-службы.
После происшествия израильские военнослужащие провели поиски подозреваемых в населенном пункте Бурин к юго-западу от Наблуса. «В ходе проведения рейда неизвестные произвели большое количество выстрелов по силам безопасности, которые открыли ответный огонь в сторону источника стрельбы», — добавили в армейской пресс-службе, подчеркнув, что с израильской стороны потерь нет.
Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля сообщила о задержании шести подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев. Операции по задержанию проводились, в частности, в городах Вифлеем и Хеврон на Западном берегу.
В пятницу палестинское агентство «Ар-Рай» сообщило со ссылкой на данные Палестинского общества Красного Полумесяца, что по меньшей мере 55 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан. Стычки произошли в населенных пунктах Бейт-Даджан, Бейта и Хавара в провинции Наблус после того, как израильские силы попытались разогнать палестинцев, протестовавших против продолжающегося строительства на Западном берегу израильских поселений. Десятки человек подверглись воздействию слезоточивого газа.