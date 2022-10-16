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18:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокурор Болгарии сообщил, что госсайты страны атаковали из Магнитогорска

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов утверждает, что 15 октября гражданин России организовал хакерскую атаку на сайты органов власти его страны. Ранее он говорил, что DDoS-атака началась из Магнитогорска. Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из российской группировки KillNet.

Источник: Reuters

«Установлено конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на болгарские правительственные сайты. Это конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации», — сказал заместитель генпрокурора Болгарии на брифинге (цитата по BTA).

15 октября хакеры KillNet сообщили о блокировке десяти сайтов ведомств Болгарии, в том числе сайта президента. Хакеры заявили, что так они приговорили правительство Болгарии «к сетевому краху и позору» «за предательство перед Россией».

На пресс-конференции 15 октября Борислав Сарафов заявил, что кибератака велась из российского города Магнитогорска. Тогда он говорил, что установить, кто стоит за атакой — один хакер или группа хакеров, — не удалось.

Господин Сарафов заявил, что это не первая хакерская атака, исходящая из России. Он напомнил об атаке на почту Болгарии в апреле 2022 года, которая, по его данным, была организована из России.

Анастасия Ларина

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