Прокурор Болгарии сообщил, что госсайты страны атаковали из Магнитогорска

«Установлено конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на болгарские правительственные сайты. Это конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации», — сказал заместитель генпрокурора Болгарии на брифинге (цитата по BTA).
15 октября хакеры KillNet сообщили о блокировке десяти сайтов ведомств Болгарии, в том числе сайта президента. Хакеры заявили, что так они приговорили правительство Болгарии «к сетевому краху и позору» «за предательство перед Россией».
На пресс-конференции 15 октября Борислав Сарафов заявил, что кибератака велась из российского города Магнитогорска. Тогда он говорил, что установить, кто стоит за атакой — один хакер или группа хакеров, — не удалось.
Господин Сарафов заявил, что это не первая хакерская атака, исходящая из России. Он напомнил об атаке на почту Болгарии в апреле 2022 года, которая, по его данным, была организована из России.