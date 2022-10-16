МИД назвал «извращенной фантазией» слова о военных с «Виагрой» на Украине

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — сказала она.
По словам Захаровой, в своих суждениях Паттен основывается на данных не признаваемой Россией независимой международной комиссии по расследованию на Украине, которые, по словам же Паттен, проверить сложно. «Иначе говоря, перед нами опять классическое “хайли лайкли”, только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — сказала представитель российского МИДа.
Захарова указала, что похожие «вбросы» использовались во время конфликта в Ливии в 2011 году, когда появлялись сообщения о сексуальном насилии со стороны войск Муаммара Каддафи, которые используют «Виагру». «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заявила Захарова.