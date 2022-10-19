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04:36 (мск), источник: ТАСС

СПЧ не увидел противоречий проекта об участии осужденных в боевых действиях Конституции РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для участия в боевых действиях осужденных нужно урегулировать юридические детали, но в целом такая инициатива соответствует Конституции РФ. Так он прокомментировал ТАСС разработанный сенаторами законопроект, предусматривающий возможность для осужденных участвовать в боевых действиях.

Источник: РИА "Новости"

Фадеев напомнил, что, согласно Конституции, каждый гражданин России имеет права и обязанности, в том числе право защищать Родину. «Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — считает Фадеев.

Он отметил, что при этом возникает довольно много юридических деталей, которые нужно урегулировать, но «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать [страну], надо найти способ, как это сделать».

Как сообщила ранее ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая является одним из авторов документа, законопроект разработан на основании обращений граждан и с учетом мнения профессионального сообщества.

Согласно документу, военнослужащему, которому назначено наказание в виде ареста, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до пяти лет, выразившему желание участвовать в боевых действиях в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта, судом может быть предоставлена отсрочка от реального отбывания наказания до фактического окончания боевых действий. Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или его оставшейся части, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом, уточнила она.

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