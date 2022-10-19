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17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Путин: Украина отказалась от переговоров и обстреливает территорию России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территорие, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — сказал Путин.

Президент напомнил, что жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей однозначно показали свое желание жить в составе России. Украинские власти, пытаясь противостоять этому, перешли к организации терактов.

«Диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — перечислил глава государства.

Путин указал на взрыв на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами, и рассказал, что в России удалось предотвратить другие теракты, планируемые Киевом. При этом для атак бывшая советская республика выбирала места массового скопления людей, объекты транспорта и энергетики, в том числе ядерной, подчеркнул Путин.

Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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