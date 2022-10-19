Путин: Украина отказалась от переговоров и обстреливает территорию России

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — сказал Путин.
Президент напомнил, что жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей однозначно показали свое желание жить в составе России. Украинские власти, пытаясь противостоять этому, перешли к организации терактов.
«Диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — перечислил глава государства.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.