Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», — сказал глава государства.
Как уточняется в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства, денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части.
Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.