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16:02 (мск), источник: © РИА Новости

Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», — сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.

Как уточняется в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства, денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части.

Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.

Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

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