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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Совет безопасности России наметил масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Источник: © РИА Новости

Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — сказал секретарь Совбеза.

Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, отметил Патрушев.

Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.

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