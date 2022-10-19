Патрушев заявил о поддержании правопорядка в местах проживания мигрантов

Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса. Назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, сказал Патрушев по итогам совещания.
«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — сказал секретарь Совбеза.
Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил он.