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10:47 (мск), источник: Известия

В США рассказали о «секретном» российском оружии в Черном море

Россия использует боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море. Об этом 17 октября рассказал 19Fortyfive.

Источник: РИА "Новости"

«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — отмечает обозреватель Блейк Стилуэлл.

Автор считает, что боевые дельфины могут быть эффективными против боевых водолазов, которые могут угрожать объектам береговой инфраструктуры.

В своей статье Стилуэлл ссылается на данные, полученные Военно-морским институтом США, и напоминает, что первыми использовать дельфинов в военных целях начали американские военные, создав специальный центр подготовки в Сан-Диего. Другой подобный центр имеется в Севастополе.

Также обозреватель рассказал о том, как в 2019 году норвежские рыбаки Финнмарка встретили белуху, на которой была «упряжь» с креплением от камеры GoPro. Осмотр «упряжки» показал, что на ней имеется надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». В Норвегии заподозрили, что животное обучали специалисты Северного флота в Мурманске для шпионских целей.

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