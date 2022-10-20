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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Шольц: Германия освободилась от зависимости от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от российских энергоносителей. Его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%», — сказал канцлер, называя это «сигналом европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа».

При этом он подчеркнул, что Германия «была зависимой».

«Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — заявил Шольц.

Он поблагодарил граждан за экономию энергии, отмечая, что «каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность».

Федеральное сетевое агентство Германии не исключает, что в стране может возникнуть дефицит газа. Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года». Еще одним условием агентство назвало «достаточно умеренное» снижение импорта газа в ФРГ и возможное увеличение его экспорта в другие страны Евросоюза.

При ухудшении экспортно-импортной динамики и сокращении доступных запасов с текущих 97 до 51 гигаватт-часа, угроза дефицита газа возникнет «уже в конце февраля», отметил регулятор.

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