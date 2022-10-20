Испания, Франция и Португалия договорились о «зеленом энергетическом коридоре»

Ранее он встретился в бельгийской столице с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой кабмина Португалии Антониу Коштой.
«Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться “зеленым энергетическим коридором”, который свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком, предлагая альтернативу Барселона — Марсель», — отметил Санчес. Как передает газета «Вангуардиа», новый подземный трубопровод получит название BarMar.
По словам, Санчеса Мадрид, Лиссабон и Париж договорились «создать трубопровод для [транспортировки] “зеленого” водорода, а также во время переходного [периода для транспортировки] газа, необходимого европейскому энергетическому рынку, между Барселоной и Марселем». Санчес добавил, что встретится вновь с Макроном и Коштой 8 и 9 декабря в Аликанте, где состоится саммит Средиземноморской группы (MED-9).
Проект Midcat был парализован в 2019 году. Ранее агентство Europa Press писало, что Германия и Испания выступают за строительство данного газопровода с последующим вводом в эксплуатацию в 2025 году. Мадрид и Берлин призвали все вовлеченные стороны к переговорам, таким образом усиливая давление на Макрона, который не поддерживал проект.