Самые необычные блюда со всего мира Суп из птичьих гнезд, жареные ядовитые пауки, "муравьиная икра" и многое другое
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
Главное
Спецоперация на Украине
17:21 (мск), источник: ТАСС

Испания, Франция и Португалия договорились о «зеленом энергетическом коридоре»

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Испания, Франция и Португалия достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым «зеленым энергетическим коридором», который позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель. Об этом заявил в четверг председатель правительства Испании Педро Санчес по прибытии на двухдневный саммит Евросоюза в Брюсселе.

Источник: Reuters

Ранее он встретился в бельгийской столице с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой кабмина Португалии Антониу Коштой.

«Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться “зеленым энергетическим коридором”, который свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком, предлагая альтернативу Барселона — Марсель», — отметил Санчес. Как передает газета «Вангуардиа», новый подземный трубопровод получит название BarMar.

По словам, Санчеса Мадрид, Лиссабон и Париж договорились «создать трубопровод для [транспортировки] “зеленого” водорода, а также во время переходного [периода для транспортировки] газа, необходимого европейскому энергетическому рынку, между Барселоной и Марселем». Санчес добавил, что встретится вновь с Макроном и Коштой 8 и 9 декабря в Аликанте, где состоится саммит Средиземноморской группы (MED-9).

Проект Midcat был парализован в 2019 году. Ранее агентство Europa Press писало, что Германия и Испания выступают за строительство данного газопровода с последующим вводом в эксплуатацию в 2025 году. Мадрид и Берлин призвали все вовлеченные стороны к переговорам, таким образом усиливая давление на Макрона, который не поддерживал проект.

Следите за развитием темы Поставки газа и нефти в Европу
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно"
Она способна поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 30 км
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСэнергетика