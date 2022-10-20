Зеленский ввел санкции против украинских певиц Повалий, Лорак и Седоковой

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.
Согласно документу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений — пять лет.
Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и «большого количества» компаний из РФ.