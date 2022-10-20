20 октября, источник: ТАСС
Антонов: США предлагают РФ условия для переговоров по Украине с позиции силы
Как отметил посол РФ, на этой основе невозможно о чем-то договариваться.
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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине с позиции силы. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов эфире телеканала «Россия-24».
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
«Разве на этой основе можно о чем-то договариваться? Разве можно вообще озвучивать такого рода идеи? То есть с нами по-прежнему говорят с позиции сильного, с нами пытаются говорить через губу», — подчеркнул дипломат.