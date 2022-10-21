Путин назвал проблему алкоголизма в России решаемой

«Один момент меня все-таки настораживает, и я просил бы вас на это обратить внимание. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры», — сказал президент на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал он.
«Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается — у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», — полагает президент.
Владимир Путин не первый раз за этот год обращает внимание на проблему алкоголизма в России. 9 августа на встрече с врио губернатора Кировской области он заявил, что алкоголизм граждан связан с низкими доходами и уровнем жизни в моногородах. 17 августа на встрече с губернатором Владимирской области президент усомнился в пользе запретов при борьбе с алкоголизмом. Он заявил о необходимости пропагандировать здоровый образ жизни.
По данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и проекта «Трезвая Россия» за 2021 год, в России страдают от алкоголизма около трех миллионов человек. По данным официальной статистики Минздрава за 2021 год, в России страдают алкогольной зависимостью почти 1,2 млн человек.
Из отчетности Минздрава за 2020 год следует, что наибольшее число россиян с алкоголизмом было в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Камчатском крае.