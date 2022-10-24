Глава Минобороны Израиля отказал украинскому коллеге в поставках оружия

Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим. Ввиду этого Израиль принял решение не поставлять системы вооружений Украине.
Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто «констатирует факт». После этого Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад, но израильская сторона ответила отказом. А 19 октября глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не продаст оружие Украине.