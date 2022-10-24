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15:00 (мск), источник: Life.ru

Глава Минобороны Израиля отказал украинскому коллеге в поставках оружия

Главы Минобороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников обсудили по телефону поставки вооружения Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

Источник: Reuters

Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим. Ввиду этого Израиль принял решение не поставлять системы вооружений Украине.

Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто «констатирует факт». После этого Израиль отказал Украине в проведении телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Незалежная инициировала подготовку к этому разговору ещё несколько дней назад, но израильская сторона ответила отказом. А 19 октября глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не продаст оружие Украине.

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