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22:04 (мск), источник: Ведомости

Кабмин утвердил новый порядок освидетельствования автомобилистов на опьянение

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Агентство «Москва»

Из документа следует, что должностные лица, которые имеют право следить за безопасностью движения, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи.

«Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха», — отмечено в документе.

В случае отказа от проверки гражданина направят на медицинское освидетельствование.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года.

В июне в ГИБДД заявили о планах начать тестировать водителей на наркотики. В ведомстве отметили, что в этом году выявили более 250 000 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а каждый десятый попался второй раз за год.

С 1 марта в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Согласно документу, водителей, которых лишили прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, обяжут пройти анализ на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Также на анализ отправят автомобилистов, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма.

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