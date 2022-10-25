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12:19 (мск), источник: Известия

Стремоусов заявил о стабильной ситуации на Херсонском направлении

Ситуация на линии боевого соприкосновения на Херсонском направлении остается стабильной. Об этом сообщил во вторник, 25 октября, заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — отметил он.

По его словам, на Николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли несколько тысяч человек. На Криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

Накануне Стремоусов заявил, что ежедневно ВСУ теряют на Херсонском направлении сотни военных. Он также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

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