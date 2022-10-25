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18:03 (мск), источник: Известия

Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания

Президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом (КС) по обеспечению потребностей войск упрекнул его в отсутствии подготовленного задания.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

Так, глава государства отметил, что работа в КС по нуждам специальной военной операции (СВО) ведется неделю и проект задач может быть не готов по объективным причинам. Однако его необходимо подготовить в короткие сроки.

Это небольшой срок, и, конечно, может быть, проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время.

Владимир Путин
президент России

Президент также обратил внимание на то, что необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом. «Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — заявил российский лидер.

Во время своего выступления Путин отметил, что нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, так как они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушений закона.

«В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что чиновники и производители должны получать обратную связь из первых рук по обеспечению нужд армии.

Президент также указал на то, что необходимо усиливать конкуренцию для повышения качества продукции по всем направлениям. «Здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — отметил глава государства.

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