США используют Украину как таран против России, заявил Путин

«Чего они добиваются — те, кто это делает (Запад. — Прим. ред.) — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», — сказал Путин.
Российский лидер указал, что Штаты и их союзники не прекращают попыток устроить цветные революции, разжигают экстремистские и националистические настроения. Эти действия прямо угрожают всем странам СНГ, подчеркнул Путин.
Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.
«Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие», — объяснил Путин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.