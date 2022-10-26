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21:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство предложило защитить русский язык от иностранных слов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, а также содержащихся в нормативных словарях. Речь идет о сферах, в которых использование государственного языка предусмотрено законом.

Источник: РИА "Новости"

Использование русского языка обязательно в деятельности органов государственной власти, судопроизводстве, рекламе, продукции массовой информации, при показах фильмов в кинозалах, публичных исполнениях произведений искусства и в других сферах.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Утверждается, что принятие законопроекта повысит общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка, обеспечит контроль за качеством подготовки «единого корпуса» словарей и справочников.

Согласно предлагаемым поправкам к закону «О государственном языке», правительство определяет порядок формирования и утверждения нормативных словарей и справочников. В пояснительной записке говорится, что предложенные изменения подчеркивают объединяющую роль русского языка и расширяют сферы, в которых использование государственного языка обязательно.

Лусине Баласян

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