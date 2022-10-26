Правительство предложило защитить русский язык от иностранных слов

Использование русского языка обязательно в деятельности органов государственной власти, судопроизводстве, рекламе, продукции массовой информации, при показах фильмов в кинозалах, публичных исполнениях произведений искусства и в других сферах.
«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Утверждается, что принятие законопроекта повысит общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка, обеспечит контроль за качеством подготовки «единого корпуса» словарей и справочников.
Согласно предлагаемым поправкам к закону «О государственном языке», правительство определяет порядок формирования и утверждения нормативных словарей и справочников. В пояснительной записке говорится, что предложенные изменения подчеркивают объединяющую роль русского языка и расширяют сферы, в которых использование государственного языка обязательно.