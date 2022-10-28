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22:45 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов украинцев, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, отключения коснулись Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областей Украины.

Ранее госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

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