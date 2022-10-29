23:22 (мск), источник: ТАСС
Зеленский предупредил, что отключения электричества на Украине продолжатся
Украинский президент подчеркнул, что возврат технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.
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КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Необходимость в аварийных и стабилизационных отключениях электроэнергии на Украине еще сохраняется. Об этом сообщил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
«Стабилизационных и аварийных отключений на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, особенно сложной была ситуация в городе Умань и Уманском районе Черкасской области. «На сегодняшний день удается вернуть техническую возможность поставок [электроэнергии]. Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем. Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе», — добавил Зеленский и попросил граждан сознательно пользоваться электроэнергией.
Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг утром национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях. В этой связи было ограничено энергопотребление в Киеве и области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Он объяснил, что в ночь на четверг был поврежден крупный энергетический объект, в результате чего возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе.