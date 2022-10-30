В ДНР заявили, что ВСУ не в силах обеспечить оборону огневых позиций

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.
«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения. Что и делается ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ТАСС)», — сказал он.
Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что на вооружении украинской армии имеется лишь 10% от необходимого количества таких средств.