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05:44 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, на данный момент ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.

Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.

Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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