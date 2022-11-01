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13:55 (мск), источник: © РИА Новости

Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины, что позволяет снижать потенциал ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — заявил он на селекторном совещании.

Министр отметил, что «киевский режим продолжает организовывать террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».

«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — сказал министр обороны.

По его словам, в ходе отражения воздушных атак противника «за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS».

Помимо этого, министр сообщил, что за последние две недели в зоне СВО российские войска уничтожили:

—свыше 190 иностранных наемников;
—две установки залпового огня HIMARS;
—74 танка;
—235 других бронированных машин;
—268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Подготовка и участие мобилизованных в СВО

Как отметил Шойгу, 87 тысяч россиян, призванных из запаса, уже направились в районы боевых действий.

При этом к работе по подготовке мобилизованных привлекли около трех тысяч инструкторов, которые получили боевой опыт во время спецоперации.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», — заявил министр.

По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

При этом Шойгу в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

Глава Минобороны также напомнил, что с 1 ноября в России начался осенний призыв. Он подчеркнул, что солдаты срочной службы в зону боевых действий направляться не будут.

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