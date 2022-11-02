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Спецоперация на Украине
09:30 (мск), источник: РБК

Кабмин Украины приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию

Правительство Украины приостановило на период военного положения рассмотрение заявлений россиян для оформления разрешения на иммиграцию и вида на жительство. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Предусмотрено, что в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление и обмен видов на постоянное/временное проживание, поданных гражданами России», — написал он.

Решение будет действовать как в период военного положения, так и 30 дней по его завершении, уточнил Мельничук. По словам представителя кабмина, также определен ряд категорий лиц, на которых данные ограничения не распространяются.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию на Украине 24 февраля. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, затем неоднократно продлевались.

Во время действия военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Кроме того, устанавливается комендантский час и ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Зеленский после начала спецоперации на Украине утвердил указ о передаче в пользу государства 903 объектов, принадлежащих России. Изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации, следовало из документа.

При этом российская сторона отмечала, что решение Зеленского о конфискации российского имущества на Украине не будет иметь никакой юридической силы.

В августе украинский президент сообщил о конфискации российских активов на $765 млн. Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник рассказал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).

Справка
Что нужно знать о законе РФ о военном положении

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что означает этот режим — в материале «Ъ».

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