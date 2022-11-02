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14:35 (мск), источник: Ведомости

МИД заявил о готовности Москвы к любым переговорам по Украине

Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Всегда открыты к любым видам переговоров, любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание… но при этом опираемся… на национальные задачи и интересы», — рассказала она.

Захарова также обратила внимание на непоследовательность и отсутствие единства в рядах западных стран, которые сначала выступают за мирные переговоры, затем — за разрешение конфликта «на поле боя», а позднее — снова за столом переговоров.

30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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