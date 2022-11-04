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01:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Блок экс-премьера Нетаньяху выиграл выборы в Израиле

Партия «Ликуд», которую возглавляет бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, получила 32 депутатских мандата и может составить правящую коалицию со своими традиционными партнерами, сообщает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

24 места в парламенте получила правящая партия «Еш Атид», 14 мест — блок крайне правых «Религиозный сионизм», 12 мест — блок «Государственный лагерь», 11 мест — ультра-ортодоксальной партия «Шас».

Еще пять политических объединений смогут привести в Кнессет менее десяти политиков: ультра-религиозная «Яадут а-Тора» (7 мест), партия «Наш дом — Израиль» (6 мест), арабская партия «Раам» (5 мест), блок арабских партий «Хадаш-Тааль» (5 мест), рабочая партия «Авода» (4 места).

Эксперты полагают, что Нетаньяху может создать право-религиозную коалицию из 64 депутатов и получить большинство в парламенте.

Премьер Израиля Яир Лапид уже позвонил лидеру оппозиции Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, сообщила канцелярия главы правительства.

Биньямин (Биби) Нетаньяху занимал должность премьер-министра дольше всех в истории страны — 15 лет и 3 месяца (в 1996—1999 и 2009−2021 годах).

Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы в парламент страны за последние 3,5 года. Явка составила 71,3%, что является самым высоким показателем с 2015 года.

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