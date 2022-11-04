Блок экс-премьера Нетаньяху выиграл выборы в Израиле

24 места в парламенте получила правящая партия «Еш Атид», 14 мест — блок крайне правых «Религиозный сионизм», 12 мест — блок «Государственный лагерь», 11 мест — ультра-ортодоксальной партия «Шас».
Еще пять политических объединений смогут привести в Кнессет менее десяти политиков: ультра-религиозная «Яадут а-Тора» (7 мест), партия «Наш дом — Израиль» (6 мест), арабская партия «Раам» (5 мест), блок арабских партий «Хадаш-Тааль» (5 мест), рабочая партия «Авода» (4 места).
Эксперты полагают, что Нетаньяху может создать право-религиозную коалицию из 64 депутатов и получить большинство в парламенте.
Премьер Израиля Яир Лапид уже позвонил лидеру оппозиции Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, сообщила канцелярия главы правительства.
Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы в парламент страны за последние 3,5 года. Явка составила 71,3%, что является самым высоким показателем с 2015 года.