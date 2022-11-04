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13:32 (мск), источник: Газета.Ру

Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом западных государств, но диктат не приемлет. По ее словам, Москва считает важным многополярное устройство мира. Об этом она написала в своем блоге во «ВКонтакте».

«Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Это тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие — свое и всех государств планеты», — отметила она.

Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что как прежде уже не будет. Она подчеркнула, что РФ верит в силу здравого смысла.

«Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше — тем лучше», — резюмировала сенатор.

Ранее Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и заявила, что для защиты суверенитета РФ нужна консолидация общества. Она подчеркнула, что в истории России было немало переломных этапов, когда ее судьба зависела от сплоченности и воли народа.

Александра Франс

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