Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет

«Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Это тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие — свое и всех государств планеты», — отметила она.
Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что как прежде уже не будет. Она подчеркнула, что РФ верит в силу здравого смысла.
«Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше — тем лучше», — резюмировала сенатор.
Ранее Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и заявила, что для защиты суверенитета РФ нужна консолидация общества. Она подчеркнула, что в истории России было немало переломных этапов, когда ее судьба зависела от сплоченности и воли народа.