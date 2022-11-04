Путин разрешил мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Теперь пункт 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» излагается в новой редакции. Уточняется, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение лишь определенного ряда преступлений вышеуказанной категории.
Также мобилизации не будут подлежать лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство. Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.
Помимо этого, нельзя будет мобилизовать граждан с непогашенной и неснятой судимостью за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.