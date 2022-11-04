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20:40 (мск), источник: ТАСС

Король Бахрейна выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа выразил готовность королевства быть посредником между Россией и Украиной. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве Бахрейна в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что Бахрейн готов «играть любую роль в сфере посредничества между двумя сторонами» без промедления.

«Бахрейн также призывает великие державы пересмотреть и возобновить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности, избегая эскалации и конфронтации, и призывает переориентировать глобальные усилия по противостоянию волнам экстремистской идеологии путем совместной и слаженной работы по решению любых политических, экономических или социальных [проблем]», — добавили в посольстве со ссылкой на слова монарха.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

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