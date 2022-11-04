Король Бахрейна выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — отметили в посольстве.
«Бахрейн также призывает великие державы пересмотреть и возобновить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности, избегая эскалации и конфронтации, и призывает переориентировать глобальные усилия по противостоянию волнам экстремистской идеологии путем совместной и слаженной работы по решению любых политических, экономических или социальных [проблем]», — добавили в посольстве со ссылкой на слова монарха.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.