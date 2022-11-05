Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия»
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
02:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ: Западу нужно думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорном решении

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал объявление Вашингтоном новых поставок вооружений Киеву. По мнению Москвы, Западу вместо этого нужно заняться поиском переговорного решения.

Источник: AFP 2022

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение. Решить проблему полностью на поле боя невозможно», — сказал Антонов журналистам (цитата по ТАСС). По его мнению, поставки оружия Киеву и обучение украинских военных будут «лишь отягощать ситуацию».

Посол считает, что США продолжают «ошибочную политику», думая, что решить ситуацию «можно на поле боя». Он назвал ситуацию тревожной.

По мнению Антонова, Россия на Украине ведет борьбу «не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене».

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Путин в конце октября, комментируя возможный диалог с Киевом, заявил, что «наша добрая воля известна».

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о возможной сдаче Херсона Украине
Эрдоган объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия