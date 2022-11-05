Посол РФ: Западу нужно думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорном решении

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение. Решить проблему полностью на поле боя невозможно», — сказал Антонов журналистам (цитата по ТАСС). По его мнению, поставки оружия Киеву и обучение украинских военных будут «лишь отягощать ситуацию».
По мнению Антонова, Россия на Украине ведет борьбу «не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене».
Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Путин в конце октября, комментируя возможный диалог с Киевом, заявил, что «наша добрая воля известна».