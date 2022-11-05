Сербы вышли из всех институтов власти частично признанного Косово

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.
«Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово», — заявил журналистам по итогам встречи господин Ракич (перевод ТАСС).
По словам Горана Ракича, решения сербов будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, а именно: не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.
Господин Ракич также объявил об уходе с поста министра правительства, затем о выходе из парламента объявили сербские депутаты. Об отставке сообщили судьи и главы муниципалитетов, а от формы Косово отказались сербские руководители полиции.
В начале ноября Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного противостояния после вступления в силу запрета косовских властей на использование выданных в Сербии автомобильных номеров.
До этого Сербии и Косово удалось решить проблему, которая грозила вылиться в новый конфликт. В августе Белград согласился отменить въездные документы для граждан Косово, а Приштина отказалась вводить их для проживающих в Косово граждан Сербии.