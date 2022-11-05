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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Сербы вышли из всех институтов власти частично признанного Косово

Лидер сербов в автономном крае Косово и Метохия, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанного Косово. Среди прочего, сербы решили приостановить присутствие и работу в органах правосудия и полиции на севере Косово, трансляцию встречи сербских представителей в Косово и Метохии вел телеканал Pink.

Источник: Reuters

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

«Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово», — заявил журналистам по итогам встречи господин Ракич (перевод ТАСС).

По словам Горана Ракича, решения сербов будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, а именно: не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.

Господин Ракич также объявил об уходе с поста министра правительства, затем о выходе из парламента объявили сербские депутаты. Об отставке сообщили судьи и главы муниципалитетов, а от формы Косово отказались сербские руководители полиции.

В начале ноября Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного противостояния после вступления в силу запрета косовских властей на использование выданных в Сербии автомобильных номеров.

До этого Сербии и Косово удалось решить проблему, которая грозила вылиться в новый конфликт. В августе Белград согласился отменить въездные документы для граждан Косово, а Приштина отказалась вводить их для проживающих в Косово граждан Сербии.

Мария Федотова

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