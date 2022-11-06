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00:37 (мск), источник: Life.ru

Кличко допустил, что Киев полностью останется без света и воды

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что столица Украины на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре этой страны останется без электроэнергии, водообеспечения и отопления. Об этом он сказал в ходе телемарафона.

Источник: AFP 2022

«Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — приводит украинская газета «Страна» слова Кличко.

Он заверил при этом, что в Киеве сформирован большой запас топлива, электрогенераторов и воды. В городе созданы пункты обогрева населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждено в результате ударов Вооружённых сил России. А заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой.

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