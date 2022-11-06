Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия»
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
01:20 (мск), источник: Life.ru

В Испанию прилетел американский «самолёт судного дня»

На испанскую авиабазу Рота прилетел американский самолёт «Судного дня» Boeing E-6 Mercury. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.

Источник: AP 2022

Данное воздушное судно предназначено для обеспечения резервной связи с атомными подлодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты. В том числе самолёт используется как воздушный командный пост объединённого стратегического командования вооружённых сил Штатов.

По данным Flightradar, самолёт сел в Испании утром 5 ноября. Предыдущий прилёт Boeing E-6 Mercury в Испанию был совершён прошедшим летом.

Ранее сообщалось, что США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding для учений в Польше.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о владельцах клуба в Костроме, где сгорели люди
Из пушек по Кремлю: Первая битва красных и белых
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта