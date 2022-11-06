01:20 (мск), источник: Life.ru
В Испанию прилетел американский «самолёт судного дня»
На испанскую авиабазу Рота прилетел американский самолёт «Судного дня» Boeing E-6 Mercury. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.
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Данное воздушное судно предназначено для обеспечения резервной связи с атомными подлодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты. В том числе самолёт используется как воздушный командный пост объединённого стратегического командования вооружённых сил Штатов.
По данным Flightradar, самолёт сел в Испании утром 5 ноября. Предыдущий прилёт Boeing E-6 Mercury в Испанию был совершён прошедшим летом.
Ранее сообщалось, что США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding для учений в Польше.