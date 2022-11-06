Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена

«Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, которые через несколько дней примут участие в выборах в Конгресс.
Политик выразил уверенность, что Штаты «никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас», указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене.
«Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», — отметил он.
Трамп призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию «большой красной волной» (красный — традиционный цвет республиканцев в США).