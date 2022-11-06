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Спецоперация на Украине
21:55 (мск), источник: ТАСС

Байден и Шольц обсудили поездку канцлера ФРГ в Китай и оказание помощи Украине

Стороны «подчеркнули совместную приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлению Украине экономической, гуманитарной и военной помощи».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем его поездку в Китай, а также дальнейшее оказание помощи Украине Берлином и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, они говорили «о недавней поездке канцлера в КНР и подтвердили общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, соблюдению прав человека и справедливым практикам в сфере торговли». «Лидеры согласились с тем, что недавние угрозы России относительно ядерного оружия являются безответственными», — отмечается в документе. Кроме того, Байден и Шольц «подчеркнули совместную приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлению Украине экономической, гуманитарной и военной помощи».

В конце сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход «ядерный шантаж», поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что РФ готова использовать для защиты своих территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

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