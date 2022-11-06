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22:48 (мск), источник: © РИА Новости

Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.

Источник: © РИА Новости

«Крым является частью Российской Федерации», — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.

При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.

«Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», — ответил Элксниньш.

Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию «проигрышем дипломатии».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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