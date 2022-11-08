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03:15 (мск), источник: © РИА Новости

Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США в недавнем прошлом контактировали с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: AFP 2022

Таким образом Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, заявил, что в западных газетах публикуют много «уток», и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя публикацию, заявила, что «люди много что утверждают», и добавила, что «обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией».

В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки «ядерного шантажа», обвиняя Москву в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя публикацию, заявила, что «люди много что утверждают», и добавила, что "обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией.

В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки «ядерного шантажа», обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения.

Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия.

Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.

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