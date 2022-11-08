Салливан заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Таким образом Салливан прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя публикацию, заявила, что «люди много что утверждают», и добавила, что «обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией».
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки «ядерного шантажа», обвиняя Москву в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя публикацию, заявила, что «люди много что утверждают», и добавила, что "обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией.
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки «ядерного шантажа», обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения.
Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.