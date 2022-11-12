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22:31 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные устраивают «ад» для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал он.

Накануне после продолжительной осады украинские войска бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части Авдеевского укрепрайона.

В четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении Павловки от украинских боевиков на 90 процентов. Этот населенный пункт находится в районе Угледара. Как отметил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.

В Минобороны сообщали, что соотношение украинских потерь к российским на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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