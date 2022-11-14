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Спецоперация на Украине
08:42 (мск), источник: Ведомости

Володин назвал Украину «государством-банкротом»

Украина является «государством-банкротом», больше половины собственных доходов она тратит на обслуживание долгов, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу», — сказано в сообщении.

По его словам, события, произошедшие в феврале 2014 г., привели к тому, что Украина полностью лишилась суверенитета. Ее бюджет почти на половину (40%) формируется из иностранных кредитов и займов, в следующем году доля этого финансирования увеличится до 58%, написал Володин.

Он подчеркнул, что Украина «не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов».

В конце августа глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что по итогам первого полугодия госдолг страны вырос с $97,96 млрд до $105,39 млрд, в результате он увеличился с 49 до 68% ВВП. Он предположил, что к концу года госдолг может увеличиться еще сильнее — до 86% ВВП.

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