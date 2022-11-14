США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине

«Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине», — говорится в тексте заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия Россией используется, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит «накачка» темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем «Армагеддоне». Как говорил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.