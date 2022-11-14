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17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

США на переговорах с Россией в Анкаре представил директор ЦРУ Уильям Бернс

Американскую сторону на переговорах США и РФ в Анкаре представляет директор ЦРУ Уильям Бернс. С российской стороны, как ранее сообщал «Ъ», переговоры ведет директор СВР Сергей Нарышкин.

Источник: AP 2022

О прибытии Бернса в столицу Турции сообщают со ссылкой на представителя Белого дома агентство Reuters, телеканал CNN и газета The New York Times.

В Анкаре директор ЦРУ не будет поднимать тему урегулирования украинского конфликта, но передаст сообщение о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия.

«Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование на Украине», — заявил представитель Белого дома на условиях анонимности. Он добавил, что Уильям Бернс также поднимет тему находящихся в заключении в России американцев.

Ранее «Ъ» сообщил о проходящих сегодня, 14 ноября, в Анкаре переговорах между российской и американской делегациями. Эта встреча публично не анонсировалась. Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января для переговоров по гарантиям безопасности.

Мария Федотова

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