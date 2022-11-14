США на переговорах с Россией в Анкаре представил директор ЦРУ Уильям Бернс

О прибытии Бернса в столицу Турции сообщают со ссылкой на представителя Белого дома агентство Reuters, телеканал CNN и газета The New York Times.
«Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование на Украине», — заявил представитель Белого дома на условиях анонимности. Он добавил, что Уильям Бернс также поднимет тему находящихся в заключении в России американцев.
Ранее «Ъ» сообщил о проходящих сегодня, 14 ноября, в Анкаре переговорах между российской и американской делегациями. Эта встреча публично не анонсировалась. Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января для переговоров по гарантиям безопасности.