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Спецоперация на Украине
00:05 (мск), источник: Life.ru

Белый дом запросил у Конгресса ещё $37,7 млрд на помощь Украине

Белый дом запросил у Конгресса дополнительную сумму в помощь Украине. Как сообщает CNBC News, речь идёт о сумме в $37,7 миллиарда. В соответствующем документе говорится, что Соединённые Штаты якобы объединили мир для поддержки Украины и теперь такую помощь нельзя прекращать ни в коем случае.

Источник: Reuters

«Вместе, при сильной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка иссякла», — написала директор управления и бюджета Шаланда Янг в письме спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с просьбой о выделении средств.

Запрашиваемая сумма включает $21,7 миллиарда на цели обороны — оборудование и военную поддержку, $14,5 миллиарда — на прямое финансирование правительства Украины и гуманитарную помощь, $626 миллионов — на энергетическую помощь и $900 — миллионов на здравоохранение. По словам представителей Белого дома, примерно три четверти финансирования, ранее одобренного Конгрессом, уже израсходовано, и до конца года планируются ещё большие расходы.

Как писал Лайф ранее, The New York Times заявил, что Запад превратил Украину в полигон для испытания оружия. Взять хотя бы противодронные ружья EDM4S, украинскую автоматизированную систему управления войсками Delta, дистанционно управляемые катера и модифицированную версию немецкой системы ПВО IRIS-T.

Арина Родионова

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