Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо из-за публикации их разговора канадскими СМИ

Во вторник канадский телеканал Global News проинформировал о неофициальной встрече двух лидеров, указав, что она прошла по инициативе Трюдо и заняла «несколько минут». При этом кадры разговора и его детали также стали достоянием общественности. Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.
По данным The Globe and Mail, в среду Си Цзиньпин, встретившись с Трюдо с кулуарах саммита, в ходе «напряженного диалога» раскритиковал его за утечку этой информации. «Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неприемлемо и это не то, как велся наш разговор», — заявил лидер КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что разговор лидеров должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться».
Трюдо при этом заявил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Китайский лидер на это заметил, что «давайте сначала создадим условия [для диалога]», после чего пожал руку Трюдо и ушел.
Китайская сторона официально не сообщала о том, что у Си Цзиньпина и Трюдо состоялся разговор.