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18:11 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо из-за публикации их разговора канадскими СМИ

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита Группы двадцати (G20) раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора в кулуарах саммита было опубликовано канадскими СМИ. Об этом в среду сообщила газета The Globe and Mail.

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Во вторник канадский телеканал Global News проинформировал о неофициальной встрече двух лидеров, указав, что она прошла по инициативе Трюдо и заняла «несколько минут». При этом кадры разговора и его детали также стали достоянием общественности. Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.

По данным The Globe and Mail, в среду Си Цзиньпин, встретившись с Трюдо с кулуарах саммита, в ходе «напряженного диалога» раскритиковал его за утечку этой информации. «Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неприемлемо и это не то, как велся наш разговор», — заявил лидер КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что разговор лидеров должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться».

Трюдо при этом заявил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Китайский лидер на это заметил, что «давайте сначала создадим условия [для диалога]», после чего пожал руку Трюдо и ушел.

Китайская сторона официально не сообщала о том, что у Си Цзиньпина и Трюдо состоялся разговор.

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