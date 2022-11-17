Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Алиев отказался включать в соглашение с Ереваном вопрос армян Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отказе Баку включать в соглашение с Ереваном вопросы по армянскому меньшинству в Карабахе. Об этом он сообщил, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

«Они [Армения] хотят включить в мирное соглашение вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане. Этого не будет. Это невозможно. Мы не дадим согласия на это», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в намерении устроить блокаду армян Нагорного Карабаха, а также их геноцид под предлогом невыполнения Ереваном своих обязательств. По его словам, переговоры о выводе миротворцев из региона без четких международных гарантий безопасности карабахского армянского населения является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало неприемлемыми данные высказывания Пашиняна. Ведомство отметило, что заявления о геноциде являются «очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США назвали Зеленского грязным актером
«Меня искать не надо, я приду за вами»: Кадыров высмеял объявление его в розыск СБУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта