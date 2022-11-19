Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в его организме

Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.
«Обнаружена ртуть <…>, так же есть барий, таллий. Как они попали, неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация, и дает основание для немедленного освобождения. Не могу ничего сказать… Человек изолированный, сам бы он не проглотил», — заявила Аласания журналистам.
По ее словам, в отчете медэкспертов несколько раз упомянута деменция.
Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, он не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.