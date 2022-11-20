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06:09 (мск), источник: © РИА Новости

Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат

БАНГКОК, 20 ноя — РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

Источник: Reuters

«Саммит подтвердил прочные позиции России и в регионе, и в самом форуме. Изолировать Россию не получилось, хотя мы совершенно четко понимали, что у целого ряда делегаций — меньшинства, но все-таки ряда делегаций — такая задача стояла», — отметил дипломат.

По его словам, делегации США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, на некоторых этапах работы форума — Сингапура и Чили, поднимали тему Украины, но она не стала главной темой события.

«Надо сказать, в итоговых документах тоже она упомянута, но упомянута, как согласованная формулировка саммита “Большой двадцатки”, где просто констатируется, что война на Украине, этот конфликт, это вооруженное противостояние — это факт жизни, и что он действительно нам всем мешает. Мы все стремимся к миру, но в оценках причин этого конфликта и путей урегулирования, конечно, очень сильно расходимся», — пояснил дипломат.

Собеседник агентства добавил, что большинство экономик, либо стремились обойти молчанием эту тему, которая не имеет ни малейшего отношения к повестке дня АТЭС, либо подчеркнуто концентрировалось на экономических вопросах.

Для Москвы саммит продемонстрировал заинтересованность большинства экономик АТР в участии России и в многосторонней дипломатии, и в экономическом сотрудничестве, и в ее присутствии региональном рынке, сказал он.

«Это было совершенно для нас очевидно», — добавил дипломат.

Для России АТЭС сохраняет свою значимость как очень важный экономический региональный форум, продолжил он.

«АТЭС является для нас ценной возможностью быть подключенными к процессам, которые здесь идут в области экономики, в области торговли, и в целом к тем дискуссиям, которые сейчас опять, благодаря Таиланду, оживились: это дискуссии по вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. <…> Для нас эти задачи по-прежнему актуальны, а может быть, и еще более актуальны сегодня с учетом того разворота на восток, который сейчас происходит», — рассказал Барский.

Он отметил, что у России в АТЭС очень много союзников, партнеров — экономик, которые с открытым сердцем готовы взаимодействовать с Москвой.

«Прежде всего, я бы отметил, конечно же, Китай. То, как Россия и Китай поддерживают друг друга в рамках АТЭС, лишний раз свидетельствует о созвучии наших экономических интересов, и о созвучии наших подходов в целом к развитию мира и к развитию нашего региона», — сказал Барский.

Результаты саммита для России он оценил как успешные.

«И мы сделали максимум для того, чтобы этот успех был. Это и поддержка таиландского председательства, и поддержка вообще самой идеи многостороннего сотрудничества, и стремление к тому, чтобы разорвать этот порочный круг взаимных претензий, противоречий, попыток обязательно нанести ущерб партнеру», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, еще предстоит провести обстоятельный анализ того, как прошел этот год для АТЭС.

«Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас, и они для России — со знаком плюс», — сказал посол по особым поручениям МИД.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — межгосударственный форум, объединяющий 21 экономку региона, в том числе США, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Австралию, Сингапур, Гонконг, Мексику. Россия стала членом АТЭС в 1998 году.

В этом году саммит форума проходил в Бангкоке 18 и 19 ноября. Следующая встреча запланирована на 2023 год в Сан-Франциско.

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