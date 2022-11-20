Медведев ответил на угрозы Киева «вернуть Крым»

По его словам, цель властей Украины в том, чтобы «подбодрить» население показать кураторам из других государств способность к действию.
«Цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», — пишет Медведев.
Медведев полагает: порой на заявления своих врагов необходимо отвечать не только дипломатически способом «или как-то иносказательно».
«Поэтому хочу им напомнить непреложные факты: Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски», — написал Медведев.
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов допустил, что украинские военные «вернутся в Крым» уже к концу декабря. По его словам, военнослужащие готовы продолжать сражаться всю зиму, а к весне конфликт с Россией может уже завершиться. При этом мирные переговоры возможны, только когда российские войска «будут готовы покинуть каждую пядь Украины», подчеркнул он.