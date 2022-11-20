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19:49 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что Россия всегда выступает за «переговорные решения»

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака, заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения».

Источник: Reuters

«Надо разбираться [в ситуации], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — заявил он ТАСС в воскресенье.

Отвечая на вопрос о том, была ли российская сторона поставлена Анкарой в известность о проведении операции, Богданов отметил, что Турция «давно это планировала и говорила об этом».

«Нужно найти политические решения, договариваться на удобной для всех основе при том понимании, что главное — это взаимное признание суверенитета и территориальной целостности между Сирией и Турцией», — заключил дипломат.

Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления («Силы народной самообороны»). Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также на севере Сирии в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик.

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