В МИД РФ заявили, что Россия всегда выступает за «переговорные решения»

«Надо разбираться [в ситуации], потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлеченными [в урегулирование] странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — заявил он ТАСС в воскресенье.
«Нужно найти политические решения, договариваться на удобной для всех основе при том понимании, что главное — это взаимное признание суверенитета и территориальной целостности между Сирией и Турцией», — заключил дипломат.
Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления («Силы народной самообороны»). Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также на севере Сирии в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик.